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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Зеленский не сдержал гнев и рассказал детали российского удара по Сумам

Первая ракета, выпущенная РФ, попала в здание университета. Вторая разорвалась над улицей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский не сдержал гнев и рассказал детали российского удара по Сумам

Владимир Зеленский о вражеском ударе по Сумам / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержался в высказываниях относительно врага, нанесшего ракетный удар по Сумам. Украинский глава также сообщил, что по состоянию на вечер 13 апреля стало известно о 34 убитых людях.

Об этом шла речь во время обращения президента.

«Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отраженная сволочь может делать такое», — заявил Зеленский.

По его информации, по состоянию на 19:30. стало известно о 34 убитых людях.

Президент выразил соболезнования всем родным и близким, а также рассказал о подробностях ракетного удара россиян по мирным жителям Сум.

«Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание — одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения», — добавил он.

Врачи, все медицинские работники делают максимум, чтобы помочь, чтобы больше спасти.

«Я благодарен всем службам, которые в считанные минуты были на месте и начали спасательные работы», — добавил президент.

Напомним, что в Вербное воскресенье, 13 апреля, РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы. В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.

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