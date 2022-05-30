Зеленский недоволен, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось"

Зеленский призвал ЕС немедленно ввести шестой санкционный пакет против России, включая нефтяное эмбарго.
Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам европейских стран, собравшимся на заседание Европейского Совета, принять шестой пакет санкций против РФ.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 30 мая.
Одной из главных задач сегодняшнего дня Зеленский назвал коммуникацию для утверждения Европейским Союзом шестого санкционного пакета.
"Пауза с согласованием новых санкций в Европе уже слишком затянулась. Пятый санкционный пакет был введен еще 8 апреля. Так что прошло очень много времени без усиления европейских санкций против России. О том, что это нужно наконец-то исправить, – и исправить немедленно, – говорил в своем обращении к лидерам европейских стран, собравшимся на заседание Европейского Совета. В частности, чтобы обсудить и этот вопрос", — отметил он.
Зеленский поблагодарил президента Европейского Совета Шарля Мишеля за поддержку интересов Украины и за попытки как можно быстрее найти нужные компромиссы, чтобы шестой санкционный пакет Европейского Союза все же был принят.
"Россия должна почувствовать гораздо большую цену, чем своя агрессия", — подчеркнул глава государства.
Ключевым пунктом в шестом пакете санкций Зеленский назвал нефть. Он считает, что Европе, в любом случае, придется отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.
"Потому что это о независимости самих европейцев от российского энергетического оружия. И чем раньше это произойдет, чем полнее будет отказ от российской нефти, тем выгоднее будет, наконец, самой Европе", — подытожил президент.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе собран максимум боевой мощи российской армии.
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