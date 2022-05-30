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Зеленский недоволен, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось"

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Зеленский недоволен, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось"

Фото: Офис президента Украины

Зеленский призвал ЕС немедленно ввести шестой санкционный пакет против России, включая нефтяное эмбарго.

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам европейских стран, собравшимся на заседание Европейского Совета, принять шестой пакет санкций против РФ.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 30 мая.

Одной из главных задач сегодняшнего дня Зеленский назвал коммуникацию для утверждения Европейским Союзом шестого санкционного пакета.

"Пауза с согласованием новых санкций в Европе уже слишком затянулась. Пятый санкционный пакет был введен еще 8 апреля. Так что прошло очень много времени без усиления европейских санкций против России. О том, что это нужно наконец-то исправить, – и исправить немедленно, – говорил в своем обращении к лидерам европейских стран, собравшимся на заседание Европейского Совета. В частности, чтобы обсудить и этот вопрос", — отметил он.

Зеленский поблагодарил президента Европейского Совета Шарля Мишеля за поддержку интересов Украины и за попытки как можно быстрее найти нужные компромиссы, чтобы шестой санкционный пакет Европейского Союза все же был принят.

"Россия должна почувствовать гораздо большую цену, чем своя агрессия", — подчеркнул глава государства.

Ключевым пунктом в шестом пакете санкций Зеленский назвал нефть. Он считает, что Европе, в любом случае, придется отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.

"Потому что это о независимости самих европейцев от российского энергетического оружия. И чем раньше это произойдет, чем полнее будет отказ от российской нефти, тем выгоднее будет, наконец, самой Европе", — подытожил президент.

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