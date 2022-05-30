Зеленский недоволен, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось"

Зеленский недоволен, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось"

Зеленский призвал ЕС немедленно ввести шестой санкционный пакет против России, включая нефтяное эмбарго.

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам европейских стран, собравшимся на заседание Европейского Совета, принять шестой пакет санкций против РФ.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 30 мая.

Одной из главных задач сегодняшнего дня Зеленский назвал коммуникацию для утверждения Европейским Союзом шестого санкционного пакета.

"Пауза с согласованием новых санкций в Европе уже слишком затянулась. Пятый санкционный пакет был введен еще 8 апреля. Так что прошло очень много времени без усиления европейских санкций против России. О том, что это нужно наконец-то исправить, – и исправить немедленно, – говорил в своем обращении к лидерам европейских стран, собравшимся на заседание Европейского Совета. В частности, чтобы обсудить и этот вопрос", — отметил он.

Зеленский поблагодарил президента Европейского Совета Шарля Мишеля за поддержку интересов Украины и за попытки как можно быстрее найти нужные компромиссы, чтобы шестой санкционный пакет Европейского Союза все же был принят.

"Россия должна почувствовать гораздо большую цену, чем своя агрессия", — подчеркнул глава государства.

Ключевым пунктом в шестом пакете санкций Зеленский назвал нефть. Он считает, что Европе, в любом случае, придется отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.

"Потому что это о независимости самих европейцев от российского энергетического оружия. И чем раньше это произойдет, чем полнее будет отказ от российской нефти, тем выгоднее будет, наконец, самой Европе", — подытожил президент.

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