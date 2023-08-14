Зеленский недоволен некачественной работой ВЛК и анонсировал изменения

На фронте много проблем из-за ВЛК, сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа посетил военных на передовой и анонсировал изменения в деятельности военно-врачебных комиссий, которыми украинские защитники недовольны.

Об этом он сказал 14 августа во время обращения к украинцам.

Зеленский отметил, что командиры недовольны некачественной работой военно-врачебных комиссий. Поэтому он анонсировал изменения в их деятельности.

"Важная тема – это то, как командиры могут управлять личным составом. Мотивация воинов, тренировка бойцов, комплектация подразделений. Очень много проблем из-за некачественной работы ВЛК… Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решения", – сказал он.

Президент также подчеркнул, что он был в расположениях боевых бригад.

"3-я и 5-я отдельные штурмовые, "восьмидесятка" ДШВ, 57-я отдельная мотопехотная, 22-я и 24-я отдельные механизированные, 26-я отдельная артиллерийская бригада, 92-я отдельная механизированная. Имел честь наградить наилучших, поблагодарить всех – каждую бригаду за храбрость, отвагу, результаты ради Украины. Вместе с генералом Богомоловым, командующим ОТГ "Соледар", пообщались с командирами бригад и батальонов – теми, кто в боях, – об их фронтовых нуждах", – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении всех руководителей областных ТЦК и СП по итогам проверки военкоматов.

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