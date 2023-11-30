Зеленский неожиданно посетил передовой командный пункт защитников Купянска

Там он пообщался и наградил государственными наградами военных.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска.
Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.
“Честь – посетить и наградить воинов. Бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев – людей Харьковщины. Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства. Желаю победы, быть крепкими и не терять инициативы”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что российские оккупанты уже более полугода пытаются продвигаться вперед на участке Синьковка на Купянском направлении.
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