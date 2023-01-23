Зеленский: Новое наступление России может начаться абсолютно на любом направлении

Путин постоянно ставит цели, которые российская армия не может выполнить.

Новое наступление российских оккупантов может начаться в любом месте, поскольку российского диктатора Владимира Путина волнуют только цели, которых он предписывает достичь, тогда как жизнь собственных граждан для него не имеет значения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам Зеленского, между мировосприятием Украины и РФ – огромная пропасть, Путин отправляет умирать на войне сотни тысяч простых россиян, чужих детей, потому что своих детей российская верхушка бережет.

Он добавил, что Путин продолжает требовать от своих генералов достигать каких-либо целей на фронте, и это несмотря на то, что каждый день большое количество россиян умирает на фронте.

"Наступление может быть на любом направлении. Наступление может быть на юге или востоке. Он же ставил своей целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно погибают, а он все равно ставит эти задачи", - сказал президент.

Что известно о возможном новом наступлении РФ

Украинские власти не исключают, что президент РФ Владимир Путин решится на повторение большого наступления, и призывает Запад не медлить с военной помощью.

В частности, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что весна и начало лета 2023 года будут решающими в полномасштабной войне, которую начала РФ.

Министр обороны Алексей Резников не исключает, что весной россияне могут начать наступление на юге и востоке Украины.

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон… Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", — сказал министр.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре предупредил, что РФ готовится к новому большому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тысяч войск, которая может бросить в наступление в январе-феврале или весной. По его мнению, под угрозой может оказаться Киев.

Экс-советник Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов утверждает, что Кремль вскоре готовится начать новый этап войны — с масштабными боевыми действиями и новым оружием, которое не использовалось ранее.

Россия готовится к новому наступлению: откуда оно может начаться - Валерий Залужный