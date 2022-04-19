Зеленский – о бизнесе, который покидает страну-агрессора: любая поддержка для России означает соучастие в массовых убийствах

Зеленский – о бизнесе, который покидает страну-агрессора: любая поддержка для России означает соучастие в массовых убийствах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что к компаниям, прекратившим сотрудничество с РФ, присоединился известный немецкий производитель бытовой химии.

Глава государства подчеркнул, что в скором времени российский рынок покинут почти все ведущие компании.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении 19 апреля.

Все больше и больше глобальных компаний заявляют об остановке работы в России. Сегодня к сотням других таких крупных компаний присоединилась немецкая компания Henkel.

Хочу подчеркнуть, что это неизбежно: любому нормальному бизнесу придется принять такое решение и покинуть Россию. Сейчас российское государство на том уровне, когда какие-либо ассоциации с ним и любая поддержка для него означают соучастие в массовых убийствах. Соучастие в том, что будут названы преступлениями против человечности и геноцидом", — отметил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 55-го дня войны

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский заявил, что государство бы уже завершило войну, если бы получило доступ ко всему оружию, в котором нуждается.

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