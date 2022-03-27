Зеленский о "денацификации" оккупантами мемориала жертвам Холокоста: "Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия"

Зеленский о "денацификации" оккупантами мемориала жертвам Холокоста: "Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия"

Президент Украины уверен, что российские военные получают от высшего руководства приказы уничтожать мирных людей, так как 80 лет назад делала нацистская Германия в отношении евреев.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел оккупантами мемориала жертвам Холокоста вблизи Харькова. Глава государства назвал действия российских военных "бесчеловечными".

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении 26 марта.

Также читайте В Ровенской области локализовали масштабный пожар на нефтебазе после ракетного удара

"Оккупанты совершили очередное преступление против истории. Против исторической справедливости. Возле Харькова российские войска в своем фирменном бесчеловечном стиле "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста – в Дробицком Яру. В годы Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тысяч человек. Через 80 их убивают во второй раз. И это делает Россия", - сказал Зеленский.

Украинский президент обратился ко всей еврейской общине мира с вопросом: "Сколько еще преступлений Россия должна совершить против памяти Холокоста, чтобы они отреагировали?".

"Менора в Дробицком Яру, разбитая российскими снарядами сегодня, это еще один вопрос ко всей еврейской общине мира о том, сколько же преступлений против нашей общей памяти о Холокосте будет позволено совершить России на нашей украинской земле?", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уверен, что российские военные получают от высшего руководства приказы уничтожать мирных людей, так как 80 лет назад делала нацистская Германия в отношении евреев. Заленский подчеркнул, что РФ будет нести ответственность за каждое военное преступление против Украины.

"Русские войска вполне сознательно убивают мирных людей, уничтожают жилые кварталы, попадают в укрытия и больницы, в школы, университеты. Даже в церкви, даже в мемориалы жертвам Холокоста! Российские войска получают именно такие приказы: уничтожать все, что делает наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурой.80 лет назад нацисты именно так пытались захватить Европу , именно так, как действуют кафиры в Украине, никто им этого не простит. Но смысл будет аналогичен. Вы увидите", — сказал глава государства.

Напомним, российские кафиры обстреляли уже второй мемориал жертвам Холокоста в Украине. Случилось это в субботу, 26 марта.Захватчики повредили мемориал жертвам Холокоста в Дробицком овраге на выезде из Харькова.