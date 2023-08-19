Зеленский о детях, пострадавших в Чернигове из-за атаки РФ: "Они просто гуляли со своими родителями"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал для шведских СМИ ракетный удар России по Чернигову 19 августа и рассказал, что в результате атаки пострадали 12 детей.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции со шведским премьером, сообщает SVT.

"В это утро Россия нанесла ракетный удар по Чернигову, прямо по центральной площади города. Там, где расположены обычные дома. Там, где есть городской театр. В городском театре было очень много людей, и на улице было много людей. Более 90 человек ранены — и среди них 12 детей. Они просто гуляли на площади со своими родителями. В настоящее время известно о 7-х погибших – среди них есть ребенок, 6 лет ему было, мама в тяжелом состоянии в реанимации", — прокомментировал президент очередной террористический удар РФ .

Напомним, в Чернигове после ракетного удара оккупантов обнаружили тело еще одной жертвы — количество погибших выросло до семи.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки по Чернигову 19 августа.

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