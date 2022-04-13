Зеленский о количестве принудительно перемещенных украинцев в РФ: "Это если бы оккупанты захотели вывезти весь Таллин"

На сегодняшний день более 500 тысяч украинцев вынужденно были перемещены.

На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев были принудительно перемещены.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, во время обращения к парламенту Эстонии.

"Только представьте себе сколько это. Это если бы оккупанты, извините, например, взяли за цель вывезти весь Таллин. Целый город. Он был и его нет. Как треть всех ваших граждан", — сказал Зеленский.

Он отметил, что у депортированных украинцев забирают все – их лишают документов, забирают телефоны, пытаются вывезти в отдаленные регионы РФ:

"Всемерно препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разлучают с родителями и хотят отправить на незаконное усыновление в российские семьи. В украинских городах, ставших жертвами российских ударов, убиты уже десятки тысяч человек, против жилых районов и гражданской инфраструктуры российская армия применяет все виды артиллерии, все виды ракет, авиабомб. В частности, фосфорные бомбы и другие боеприпасы, запрещенные международным правом", — подчеркнул президент.

Он отметил, что действия России – это очевидный террор против гражданского населения. "Это попытка сломать дух народа, покорить украинцев на поклонение, или уничтожить. Почему российское руководство себе это все позволяет. Чем для Москвы обеспечивается чувство безнаказанности? Я уверен, вы знаете ответ на эти вопросы. Он очевиден. С одной стороны Россия пользуется своими привилегиями в международных структурах, в частности, оккупированным ею местом постоянного члена Совбеза ООН, чтобы блокировать реально вернуть мир в Европу или другие регионы, где Россия воюет, именно она, с другой стороны, российское руководство совершенно не верит в то, что Европа способна привлечь Россию к ответственности", – сказал Зеленский.

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