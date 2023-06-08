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Зеленский прокомментировал конфликт Пригожина и Путина

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2772
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский прокомментировал конфликт Пригожина и Путина

Между Путиным и Пригожиным нарастает конфликт

Столкнулась политическая борьба и война.

Между главой террористов "Вагнера" Пригожиным и российским диктатором Путиным нарастает большой конфликт.

Об этом в интервью Bild рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что у них большой внутренний скандал. Есть война, которую они называют военными спецоперациями, и политическая борьба. Причем очень серьезная. Между разными армиями, как государственными, так и частными", — сказал Зеленский.

Напомним, что Пригожин заявил, что Россия может ударить ядерным оружием по собственному Белгороду.

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Дата публикации
Просмотры
2772
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