Зеленский о контрнаступлении: "Мы не добились желаемых результатов"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву хотелось бы больше результатов во время контрнаступления. Впрочем, для желаемых результатов не хватает сил.

Такое мнение глава государства высказал в интервью агентству AP.

"Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", — ответил Зеленский на вопрос о том, доволен ли он результатами контрнаступления.

По его словам, Украине "не хватает сил, чтобы быстрее добиться желаемых результатов". Кроме того, ограничения не разрешают быстрому наступлению.

"Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", — сказал Зеленский.

Впрочем, глава государства отмечает, что за последние несколько месяцев были некоторые положительные моменты на фронте. Президент подчеркнул, что Украине удалось достичь определенных территориальных достижений против лучше вооруженного и укрепленного врага. Кроме того, мощь Черноморского флота РФ была уменьшена после украинских атак.

По словам Зеленского, он доволен, что украинская армия не отступает, сражаясь против "второй армии в мире". Впрочем, подчеркнул президент, Украина продолжает терять людей.

"Мы теряем людей, я недоволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели. Я не могу быть доволен, но и не могу сильно жаловаться", — добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский делал заявление об увольнении Донбасса. По его словам, территории вернутся раньше сознания людей. Он убежден: ментально вернуть жителей оккупированного Донбасса будет сложнее, поскольку в регионе 10 лет продолжались боевые действия, была контактная линия

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