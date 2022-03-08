Зеленский о Мариуполе: "Его окружили, заблокировали, специально истощают, специально пытают"

Зеленский о Мариуполе: "Его окружили, заблокировали, специально истощают, специально пытают"

Украина борется с российским оккупантом уже 13-й день.

Оккупанты намеренно заблокировали Мариуполь и сознательно отключают жизненно важные для жителей коммуникации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 8 марта, в видеообращении.

"Мариуполь. Мирный и трудолюбивый город. Город без всякой внутренней злобы. Его окружили, заблокировали, специально истощают, специально пытают. Оккупанты сознательно отключают связь, сознательно блокируют подвоз пищи, поставки воды, отключают электричество", — отметил он.

Кроме того, в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, пожалуй, впервые со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры, — от обезвоживания умер ребенок, в 2022 году", — сказал Зеленский.

Тем временем стало известно, что в Мариуполь уже выехали автобусы, чтобы эвакуировать оттуда местных жителей. Также отправлен гуманитарный груз. Автобусы выехали из Запорожья.

ТСН.ua