Зеленский о Мариуполе: "Никто не знает, сколько людей осталось, 95% города разрушены"

Зеленский о Мариуполе: "Никто не знает, сколько людей осталось, 95% города разрушены"

Президент рассказал, что в Мариуполе побывали два иностранных журналиста.

В одном из крупнейших городов Европы – Мариуполе, где проживало 500 тысяч жителей, российские оккупанты разрушили 95% всех зданий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC.

Сколько из них убито – никто не знает. Также неизвестно, сколько человек осталось в Мариуполе.

"Некоторые журналисты там побывали. Два парня из Associated Press. Они вернулись, и я с ними разговаривал. Они, они… это не шок. Это другое чувство с другой планеты. Они – профессиональные журналисты, но ничего подобного они не видели. Они не понимают, как такое возможно", – сообщил Зеленский.

Напомним, Зеленский объяснил, почему не уехал за границу после полномасштабного вторжения России, несмотря на получение подобных предложений.

Дайте Украине оружие сейчас, чтобы вместе победить это зло - Владимир Зеленский обратился к миру

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