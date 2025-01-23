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Зеленский о миротворцах в Украине: они должны быть на фронте, а не в столице

Зеленский о миротворцах в Украине: они должны быть на фронте, а не в столице

Президент Украины Владимир Зеленский/Фото Associated Press

Зеленский также подчеркнул, что миротворческая миссия невозможна без участия Соединенных Штатов Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость привлечения миротворческого контингента войск для поддержки безопасности на фронте вместе с Вооруженными силами Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

"Надо понять, что войска не будут в столице. У них не будет времени расслабиться. Потому что я слышал, что некоторые союзники говорят: ладно, мы можем быть в центре (Украины – ред.). Нет, нам нужно, чтобы они были на фронте с нашими людьми, ведь это безопасность", – подчеркнул президент.

Зеленский также подчеркнул, что миротворческая миссия невозможна без участия Соединенных Штатов Америки.

"Во-первых, никто не будет рисковать без США. Во-вторых, это может разделить НАТО, США, ЕС – цель и желание Путина: разделить единство. Если будут только европейцы – на самом деле у них нет сотен тысяч, нет таких войск”, – заявил Зеленский.

Президент также добавил, что украинская армия остается второй по численности в Европе и насчитывает около 800 тысяч военнослужащих.

Кроме того Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не уступит свои территории в обмен на мир.

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