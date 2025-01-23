Зеленский о миротворцах в Украине: они должны быть на фронте, а не в столице

Зеленский также подчеркнул, что миротворческая миссия невозможна без участия Соединенных Штатов Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость привлечения миротворческого контингента войск для поддержки безопасности на фронте вместе с Вооруженными силами Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

"Надо понять, что войска не будут в столице. У них не будет времени расслабиться. Потому что я слышал, что некоторые союзники говорят: ладно, мы можем быть в центре (Украины – ред.). Нет, нам нужно, чтобы они были на фронте с нашими людьми, ведь это безопасность", – подчеркнул президент.

Зеленский также подчеркнул, что миротворческая миссия невозможна без участия Соединенных Штатов Америки.

"Во-первых, никто не будет рисковать без США. Во-вторых, это может разделить НАТО, США, ЕС – цель и желание Путина: разделить единство. Если будут только европейцы – на самом деле у них нет сотен тысяч, нет таких войск”, – заявил Зеленский.

Президент также добавил, что украинская армия остается второй по численности в Европе и насчитывает около 800 тысяч военнослужащих.

Кроме того Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не уступит свои территории в обмен на мир.