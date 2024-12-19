Зеленский о мобилизационном возрасте: Украине нужно оружие, а не новые бригады

Украина еще год назад договаривалась с Соединенными Штатами и Европой по поводу тренировки 12 бригад за рубежом. Тем не менее, на сегодняшний день только две бригады проходят обучение.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования западных партнеров по снижению мобилизационного возраста, отметив, что у Украины достаточно сформированных бригад, которым не хватает оружия и укомплектования.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Европейского Совета.

"Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет этому человеку или 30? Никакой. Партнеры обращают внимание на физические способности военного, а мы обращаем внимание на то, что у нас есть "голые" бригады, которые не укомплектованы оружием. Мне кажется, что это не очень справедливо", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина год назад договаривалась с Соединенными Штатами и Европой по поводу тренировки 12 бригад за рубежом. Тем не менее, на сегодняшний день только две бригады проходят обучение – во Франции и Германии.

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"Если из этого блока у нас только две бригады – нам не хватает оружия, а не людей. Безусловно, людей всегда недостаточно и командиры этого тоже хотят (снижения мобилизационного возраста – ред.). Но очень важно укомплектование бригад", – подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, президент Украины заявил, что Украина хочет мира, но не может просто заморозить конфликт без конкретных гарантий безопасности.