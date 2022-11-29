Зеленский – о наказании для России: "Справедливость должна быть такой же, как после Второй мировой войны"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россию следует наказать за военные преступления против Украины. Справедливость должна быть такой же, как это было после Второй мировой войны за преступления нацистов.

Об этом он сказал 29 ноября во время обращения к украинцам.

Украина сотрудничает с Нидерландами, которые помогают создать офис прокурора для сбора доказательств военных преступлений.

"Работаем с Францией, которая помогает нам в полевой работе по документированию российского зла. И должны объединить мировое большинство в поддержку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по спецтрибуналу. Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой. Верю, что Великобритания проявит свое лидерство именно в этой борьбе за справедливость", — сказал президент.

Геноцид в Украине

Российские террористы в Украине в XXI веке устроили геноцид. Оккупанты пытают, убивают гражданских и военных. Также РФ осуществляет ракетный террор против украинцев, запуская ракеты по энергетической инфраструктуре и жилым домам. По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия от 24 февраля 2022 года нанесла по нашему государству 16 тысяч ракетных ударов, 97% – по гражданским объектам.

Сенат Чехии уже признал преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа. Канада официально признала преступления России против Украины геноцидом украинского народа. Латвия и Эстония приняли такие же решения.

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