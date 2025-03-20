Зеленский о нейтралитете Украины: это был ультиматум, а не предложение мира

Кремль настаивал на том, чтобы Украина согласилась на так называемый нейтралитет, что фактически означало бы отказ от каких-либо оборонных союзов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с Россией в начале вторжения, украинская сторона получила жесткий ультиматум, предполагавший не только сокращение армии, но и отказ от части территорий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 20 марта во время пресс-конференции с премьером Норвегии.

По его словам, Россия потребовала уменьшить украинскую армию до 50-80 тысяч военных, в то время как сейчас ВСУ насчитывают 800 тысяч и именно эта численность позволяет эффективно сдерживать агрессора.

Кремль также настаивал на том, чтобы Украина согласилась на так называемый нейтралитет, что фактически означало бы отказ от каких-либо оборонных союзов. К тому же Москва требовала признания оккупированных территорий русскими.

"Это был не вариант для прекращения войны, а настоящий ультиматум", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что западные санкции против России можно ослабить только в случае выполнения ею двух условий – это вывод войск с территории Украины и возмещение убытков.