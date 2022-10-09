Зеленский о ночном обстреле Запорожья: "Абсолютная подлость. Абсолютное зло"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел жилых домов в Запорожье абсолютным злом. По его словам, россияне будут отвечать за преступление.

Об этом он написал в Телеграмм.

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и всем, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", — отметил он.

Напомним, в Запорожье в результате ракетного удара 9 октября погибли 12 человек. Также известно о десятках пострадавших, среди них – дети. Известно, что оккупанты из тактической авиации выпустили по городу 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома.

Фото: Associated Press

В результате атаки частично разрушены девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

Россияне регулярно терроризируют Запорожье, убивая мирных людей. Так, одна из последних массированных атак произошла 6 октября. Тогда россияне выпустили семь ракет по городу, в результате атак в городе загорелись пожары и разрушены жилые дома.

Новые детали ужасного обстрела Запорожья

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