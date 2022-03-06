Зеленский о планах России обстрелять предприятия: "Не услышал реакции ни от одного лидера мира"

Россияне анонсировали запланированные зверства, потому что нет реакции мира, сказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не услышал реакции ни одного лидера мира на анонсированный Россией обстрел украинских предприятий оборонного комплекса.
Об этом украинский лидер сказал во время своего видеообращения 6 марта.
"На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. Большинство построены десятилетия назад еще советской властью, построены в городах, а сейчас они – посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей. Сотни тысяч живут рядом. Это убийство, сознательное убийство", – заявил Зеленский.
"Я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика реакции на этот анонс. Вдумайтесь в ощущение безнаказанности оккупантов. Они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни слова, будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день. Надеюсь, что хотя бы завтра вы это заметите, отреагируете, что-нибудь скажете", – подчеркнул президент.
"Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку, мы точно знаем, как последуют приказы по вертикали командования. Мы знаем все и не простим ничего", – добавил глава государства.
Обращение Президента Украины Владимира Зеленского 06.03.2022
«Сегодня – Прощенное воскресенье. Но мы не простим сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Нет завтра. Никогда. И вместо Прощенного будет Судный день». Обращение Президента Украины Владимира Зеленского.Опубликован Офис Президента Украины Воскресенье, 6 марта 2022 г.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.