Зеленский о планах России обстрелять предприятия: "Не услышал реакции ни от одного лидера мира"

Зеленский о планах России обстрелять предприятия: "Не услышал реакции ни от одного лидера мира"

Россияне анонсировали запланированные зверства, потому что нет реакции мира, сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не услышал реакции ни одного лидера мира на анонсированный Россией обстрел украинских предприятий оборонного комплекса.

Об этом украинский лидер сказал во время своего видеообращения 6 марта.

"На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. Большинство построены десятилетия назад еще советской властью, построены в городах, а сейчас они – посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей. Сотни тысяч живут рядом. Это убийство, сознательное убийство", – заявил Зеленский.

"Я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика реакции на этот анонс. Вдумайтесь в ощущение безнаказанности оккупантов. Они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни слова, будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день. Надеюсь, что хотя бы завтра вы это заметите, отреагируете, что-нибудь скажете", – подчеркнул президент.

"Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку, мы точно знаем, как последуют приказы по вертикали командования. Мы знаем все и не простим ничего", – добавил глава государства.