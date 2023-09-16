Зеленский о подготовке Форума оборонных индустрий: "Будут конкретные результаты"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что продолжается работа с международными партнерами по поддержке Украины в войне.

Об этом президент рассказал 16 сентября в своем ежедневном обращении к украинцам.

"Готовим сильную вторую половину сентября – сильную как в работе с нашими международными партнерами, так и тем, какие решения реализуем здесь в Украине. Уже запланированы десятки переговоров, уже есть четкий график встреч. Будут не менее четкие и конкретные результаты. Продолжаем подготовку Форума оборонных индустрий — первого такого мероприятия, которое состоится в Украине. Уже этой осенью состоится. Интерес к Форуму очень высок. И это полностью отражает силу и потенциал Украины, нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок", — сказал президент.

Зеленский отметил, что уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме.

"Наша задача абсолютно очевидна – дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. Кроме того, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил страны-партнеры за поддержку Украины.

"За эту неделю мы имеем существенный прогресс в реализации существующих оборонных договоренностей и других пакетов поддержки. Дания, спасибо за новый оборонный пакет. И это уже 12 пакет: техника, боеприпасы, ракеты для нашей защиты неба. Германия, спасибо за новую партию военной помощи. Бельгия – утверждено участие в тренировке наших пилотов. Спасибо, Норвегия, решение о дополнительных средствах на восстановление Украины. Спасибо, Южная Корея за новую договоренность о финансовой поддержке, Соединенные Штаты – новое решение о санкциях, чтобы ограничить способность России к террору, спасибо, – сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский показал свежие фото с фронта.

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