Зеленский о Покровском направлении: "Нельзя: вы сто тысяч – и мы сто тысяч, у нас была такая операция"

Президент отметил, что россияне на Покровском направлении не отступают, ведь в этом случае их расстреливают.

Ожесточенные бои на Покровском направлении – тяжелом участке фронта – продолжаются. В то же время, решение о том, кому и в каком количестве сейчас быть там, зависит от военных.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции 27 августа.

"Безусловно, это решение военных: кому быть на Покровском направлении, в каком количестве и т.д. Но вы должны понять, они (русские оккупанты – ред.) там не отступают. Возвращаясь назад, их расстреливают. Я о российской армии. И они будут давить .. Для них это нужно. Как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек. Вы это увидите. Вы скоро поймете эти цифры. В этом – история", – сказал президент.

Решение о том, кому и в каком количестве сейчас быть на самом тяжелом Покровском направлении, зависит от военных, подчеркнул он.

"Поэтому нельзя просто: вы сто тысяч – и мы сто тысяч. У нас была уже такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я очень рад, что главком Сырский тоже считает", – сказал президент.

По его словам, с Александром Сырским ежедневно обсуждается усиление Покровского направления, а также Торецкого и Харьковского.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, как Курская операция повлияла на Покровское направление. Там за предыдущие сутки, 26 августа, ВСУ отразили 170 российских атак.