Зеленский о помощи Запада: "Помогли нам выстоять, но могли бы помочь выиграть"

Владимир Зеленский подчеркнул, что колебание Запада с оружием приводит к смертям в Украине.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что военная и финансовая помощь Запада была решающей для того, чтобы Украина выстояла в войне, но для победы этого недостаточно.

Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Он подчеркнул, что Украина не выжила бы без помощи США – это факт.

Зеленский также прокомментировал специфику политики Запада, из-за которой Украина оказалась перед угрозой сокращения военной помощи.

"Все улыбаются, обнимают вас и говорят, что вы стойкий, вы такой сильный, лидер свободного мира, спасаете нашу демократию. Если бы у украинского народа не было такого президента, мы могли бы потерять пол Европы, а потом Россия напала бы на США, и мы должны отдать вам все, что у нас есть. А потом – стоп!" – сказал президент.

Он еще раз подчеркнул, что не хотел бы показаться неблагодарным, потому что Запад очень сильно помог Украине.

"Они очень помогли нам выстоять. И думаю, могли бы помочь нам еще больше, чтобы мы выиграли", – сказал Зеленский.

Он добавил, что колебание Запада с предоставлением того или иного вида оружия лишь приводит к излишним смертям в Украине.

Президент, в частности, упомянул о предоставлении Украине истребителей F-16. Он отметил, что с момента, когда мы об этом говорили, до момента положительного сигнала прошел год. С момента положительного сигнала до тренировок – еще полгода. С момента тренировок до поставки – этот период еще не закончился, потому что Украина еще не получила самолеты F-16.

"Идет время – гибнут люди. Поэтому я воспринимаю этот коридор времени как кровавый, очень болезненный. Но не все это понимают", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский ответил, доверяет ли он республиканцам в Конгрессе США.

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