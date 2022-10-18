Зеленский о поставках иранского оружия России: "Кремль признал свое военно-политическое банкротство"

Россия находится на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в своих сообщников в терроре другие страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль признал свое военно-политическое банкротство, обратившись за помощью к Ирану.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 18 октября.

"Прорабатываем все возможные сценарии. И, конечно, все это сочетается с нашими мерами по усилению обороны против дронов. Нужно помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды" долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты», – говорит он.

По словам Зеленского, РФ находится на траектории своего проигрыша.

"Стратегически это им все равно ничем не поможет. Только дополнительно доказывает миру, что Россия – на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в свои сообщники в терроре еще кого-то. Обязательно обеспечим соответствующую международную реакцию на это. Но сейчас на тактическом уровне благодаря иранским дронам у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты, новые иллюзии. Все это развалится, как и предыдущие их расчеты", – говорит он.

Президент подчеркнул, что украинцы уже доказали, что не боятся никаких угроз.

"237 дней этой войны доказывают, что мы способны найти ответ на любые угрозы. Если действуем вместе – все украинцы и народы свободного мира", – подытожил глава государства.

Передача России иранских ракет и дронов

Как пишет Reuters, Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники. Соглашение было заключено 6 октября.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.

Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Дмитрий Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Украинский министр подчеркнул, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе, как доказательство причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.