Зеленский о приговоре по делу MH17: "Это решение в Гааге доказывает, что террористов накажут"

Президент подчеркнул, что гарантом мира будет то, что российские террористы будут наказаны за массовые убийства украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал постановление Окружного суда Гааги по делу о сбитом самолете MH17. Он подчеркнул, что Россия долго врала о своей непричастности к преступлению, однако террористов удалось разоблачить.

Об этом он сказал 17 ноября во время обращения к украинцам.

"Очень важное решение принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, которые уничтожили малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание. Но это решение не просто о трех убийцах. Россия много врала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и высшего уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первоначальное преступление, которое породило все другие, совершенные рашистами от 2014 года", - подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что справедливость для украинцев наступит тогда, когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, когда Россия возместит все убытки, причиненные российской агрессией. Именно эти наказания будут гарантом мира.

"У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Каждое российское военное преступление, каждый их террористический удар получит свой юридический ответ. Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает", — подчеркнул Зеленский.

Приговор за сбитый пассажирский Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом

Российские террористы и сепаратисты 17 июля 2014 сбили пассажирский Boeing-777 рейса MH17. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа из десяти стран.

В четверг, 17 ноября, Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, повлекших за собой падение самолета, трех обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В то же время еще один обвиняемый — Олег Пулатов — был оправдан. Заочный приговор зачитал глава судейской коллегии Гейндрик Стейнгаюс.

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