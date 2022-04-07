Зеленський – о приостановлении работы России в Совете ООН: Она уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека

Зеленський – о приостановлении работы России в Совете ООН: Она уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека

Президент Украины заявил, что РФ – самая большая угроза на планете для свободы и безопасности человека.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Генассамблеи ООН о приостановке работы страны-агрессора в Совете ООН по правам человека.

В своем видеообращении 7 апреля глава государства поблагодарил страны, которые поддержали это решение.

"Имеем сегодня неплохую дипломатическую новость. Россия постепенно проигрывает даже на площадках, которые рассматривала как вполне комфортные для себя. В частности, Генеральная ассамблея ООН приняла решение о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека. Вполне логично, вполне справедливо. Но также не "Без борьбы за это решение. Благодарны тем государствам, которые поддержали это. Россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека. Возможно, когда-то это изменится. Но пока Российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности" человека, для концепции прав человека как таковой, после Бучи это уже очевидно, а начались работы по разбору завалов в Бородянке.

Там гораздо все страшнее. Еще больше жертв российских кафиров. А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что русские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода русских войск. Такая жестокость, столь страшные преступления...", — заявил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 43-го дня войны

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