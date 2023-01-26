Зеленский – о ракетной атаке: "Российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием"

Глава государства отметил, что на этот российский террор нужны асимметричные ответы: новое движение украинских сил на фронте и обеспечение поражения наземных сил противника.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием.

Об этом он сказал в видеообращении 26 января.

Глава государства заявил, что в этот день Украина выдержала очередной массированный ракетный удар террористов. По словам Зеленского, этот удар полностью подтверждает все, о чем Украина говорила с партнерами.

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"Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России, то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим: надо работать еще активнее для создания трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что каждая российская ракета и иранский беспилотник против украинских городов – это аргументы, почему нужно больше оружия. Только оружие обезвреживает террористов, сказал глава государства.

"В частности, расширяем нашу танковую коалицию – есть соответствующее решение Канады, я благодарю за это. Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", – сообщил Зеленский.

Он напомнил, что сегодня были попадания вражеских ракет. К сожалению, есть раненые и погибшие.

"На этот российский террор нужны асимметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Нужно обеспечить поражение наземных сил террористов. Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче", — подчеркнул президент.

Зеленский за 26 января: ракетный удар, танковая коалиция, давление на Россию санкциями

Напомним, 26 января российские войска снова массированно обстреляли Украину ракетами, попав как в объекты критической инфраструктуры (на Одесщине и Винницкой области), так и по обычным жилым домам. В Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, однако, по словам премьера Дениса Шмыгаля, повреждения некритичны.

В результате российской атаки погибли 11 человек, еще 11 человек пострадали, сообщили в ГСЧС.

В рамках этого удара оккупанты выпустили 55 ракет, 47 из которых удалось сбить силам ПВО.

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