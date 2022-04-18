Зеленский о ракетных ударах по Львову: "Мы, мир и история заберут у России гораздо больше"

18 апреля оккупанты попали в заброшенные склады и шиномонтаж.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары по Львову.

Так, утром, 18 апреля, оккупанты попали в заброшенные склады и шиномонтаж. В видеообращении глава государства отметил, что удары по Львову, по Днепропетровщине и любые другие российские удары означают только одно – Украина, мир и история заберут у России гораздо больше, чем российские ракеты в нашей стране.

"Каждая потерянная жизнь – это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы, поколения за поколением воспринимали Россию исключительно как угрозу. А любую инфраструктуру можно восстановить, и мы это обязательно сделаем", – добавил он.

"Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно": обращение Зеленского за 18 апреля

Напомним, на СТО, в которую попала российская ракета, находилось около 20 человек. Погибли 7 невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания. Ранения получили 11 гражданских, среди них есть ребенок.

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