Зеленский о решении ЕС по членству Украины: "Евросоюз должен сделать больше"

По словам президента, решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Евросоюза по членству Украины. По его словам, ЕС должен сделать больше.

"Вчера состоялась очень важная встреча лидеров стран Евросоюза. Долгая и предметная. Мы знаем, что говорили на этой встрече. Все лидеры. Кто говорил. Кто поддерживал. Кто молчал. А кто старался, чтобы формулировки были все же недостаточны – для Украины, Европы и для нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: нужно сильнее. Это не то, что мы ждем", — отметил он в пятницу в видеообращении.

По словам президента, нужно, чтобы решения политиков совпадали с настроением европейских народов.

"Мы же знаем это настроение. И они знают это настроение. Каждый политик хорошо знает! В разных странах цифры неодинаковы, но опрос есть, поддержка есть. По меньшей мере 60 процентов "за". Это подавляющее большинство! И европейцы будут четко об этом говорить. Я уверен. Своим политикам. Если они еще не поняли", — сказал он.

Зеленский отметил, что решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии.

"Для реализации. Для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Для Украины. И для себя. Мы это ожидаем. Все европейские народы это ожидают", – резюмировал глава государства.

Напомним, что Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро. ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.

ТСН.ua