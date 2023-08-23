Зеленский о своих ошибках во время войны: "Их было достаточно"

По его словам, пока главной его победы пока нет.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский совершил много ошибок.
Об этом глава государства заявил во время третьего саммита Крымской платформы.
По его словам, пока главной его победы пока нет. Речь, вероятно, о полном освобождении всех оккупированных россиянами территорий.
"Ошибок было достаточно", — так он ответил по просьбе назвать главную ошибку.
В настоящее время глава государства не может назвать ни свою главную ошибку, ни свою главную победу.
Напомним, что Международный суд ООН анонсировал слушания по иску Украины в Россию.
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