Зеленский о своих ошибках во время войны: "Их было достаточно"

По его словам, пока главной его победы пока нет.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский совершил много ошибок.

Об этом глава государства заявил во время третьего саммита Крымской платформы.

По его словам, пока главной его победы пока нет. Речь, вероятно, о полном освобождении всех оккупированных россиянами территорий.

"Ошибок было достаточно", — так он ответил по просьбе назвать главную ошибку.

В настоящее время глава государства не может назвать ни свою главную ошибку, ни свою главную победу.

Напомним, что Международный суд ООН анонсировал слушания по иску Украины в Россию.

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