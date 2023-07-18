Зеленский о территориальных уступках России: "Мы должны защищать жизнь наших людей, сколько сможем"

Украина не собирается уступать свои территории. Путин, благодаря своей армии, убивающий украинцев, не получит ни одной территории нашего государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"А почему мы должны уступать то, что принадлежит нам. Это выглядит так: у вас есть семья и в ней есть двое детей. И вам говорят: смотри, чтобы семья выжила, вам нужно отдать одно свое дитя, подарить какому-нибудь агрессору. Вы бы на это пошли? Так же здесь: это наша земля с городами. Это просто несправедливо. Мы должны защищать жизнь наших людей, сколько сможем. Вопрос не в одном городе. Он решил (Путин, – ред.) всех нас убить. Он решил убить всех, кто не согласен с абсолютно фашистской идеологией", — отметил Владимир Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Интервью с Зеленским: о войне, НАТО, оружии и Украине после войны".

Напомним, что военные РФ в Луганской области переоборудуют гражданские объекты под военные базы.

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