Зеленский о трагедии в Краматорске: оккупанты ударили "Точкой-У", это зло не имеет границ

Зеленский о трагедии в Краматорске: оккупанты ударили "Точкой-У", это зло не имеет границ

Россия цинично уничтожает гражданское население Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске Донецкой области. Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу, где проходила эвакуация. Около 30 украинцев погибли.

Об этом президент написал в Сети.

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте.

Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — сообщил президент.

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