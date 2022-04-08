Зеленский о трагедии в Краматорске: оккупанты ударили "Точкой-У", это зло не имеет границ

Россия цинично уничтожает гражданское население Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске Донецкой области. Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу, где проходила эвакуация. Около 30 украинцев погибли.
Об этом президент написал в Сети.
"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте.
Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — сообщил президент.
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