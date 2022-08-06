Зеленский о возобновлении морского экспорта: не следует забывать, что это стало возможным благодаря украинским воинам

Несмотря на то, что удалось восстановить морской экспорт украинской агропродукции, до сих пор существует опасность со стороны Российской Федерации.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что угроза российских провокаций и терактов в Черном море остается.

Об этом глава Украины сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 6 августа.

"Удалось восстановить морской экспорт украинской агропродукции. Наши порты на Черном море снова работают. И хотя пока очень рано давать общие оценки процесса, все же можно сказать, что это положительно и для нашего государства, и для всех наших партнеров", — сказал украинский. президент.

Зеленский подчеркнул, что "мы должны не забывать, что возобновление нашего морского экспорта стало возможным благодаря прежде всего нашим воинам".

"Однако ключевой риск – безопасность – до сих пор не снят. Угроза российских провокаций и терактов остается. Это должны осознавать все. Но если партнеры выполнят свою часть обязательств и гарантируют безопасность поставок, это действительно решит глобальный продовольственный кризис. И не следует забывать, что восстановление нашего морского экспорта стало возможным благодаря прежде всего нашим воинам – всем, кто защищает Одесщину и обеспечил увольнение Змеиного. Это просто герои", отметил глава Украины.

Напомним, из портов Одессы и Черноморска 5 августа вышли три судна с зерном на экспорт – почти 60 тыс. тонн кукурузы на борту.

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