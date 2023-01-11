Зеленский — о вступлении Украины в НАТО: "Нам нужны конкретные шаги"

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что риторики об "открытых дверях" НАТО для Украины сегодня мало. Наше государство ожидает реальных шагов от Альянса.

Об этом он сказал 11 января на совместном брифинге с президентами Польши и Литвы во Львове.

"На сегодняшний день просто поддержки Украины в виде риторики об открытых дверях недостаточно. А именно недостаточно для мотивации нашего государства, а если говорить конкретнее – недостаточно для мотивации наших воинов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что статус кандидата на вступление в ЕС является лучшей мотивацией для Украины.

"Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе. Мы очень ожидаем мощные шаги. Мы ожидаем чего-то больше, чем открытая дверь. Такие вещи мотивируют, как кандидатство в ЕС. Что все это правда, что нас не кормят обещаниями, что действительно нас видят среди равных. Открытие диалога о вступлении в ЕС в этом году мотивирует бороться. Равно как и шаги вперед на Вильнюсском саммите", — сказал президент.

Напомним, во Львов в среду, 11 ноября, на встречу с Владимиром Зеленским прибыли президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Лидеры трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

Президент Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту танков Leopard от Польши.

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