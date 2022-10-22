Зеленский – о ядерном шантаже России: "Мир им позволяет это делать"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир позволяет России продолжать свой ядерный шантаж в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью канадским каналам CTV и CBC

"Никто не знает, что завтра будет делать Россия, но мы знаем, что должен сделать мир, чтобы завтра не было тех или иных угроз. Прежде всего я считаю, что те шаги, например захват атомной станции в Энергодаре, — это уже шаг к ядерному шантажу: "Мы захватили, мы не уверены, что будет завтра, не надо ставить нам какие-то условия", иначе они не только отрежут нас от света, что они и сделали, отрезая нас от Запорожской АЭС. Шесть энергоблоков сейчас не работают на энергетическую систему Украины. Кроме этого, они шантажируют, что могут быть выбросы, что там что-то может взорваться, и т.д. Это уже использование ядерного оружия, просто с другой стороны. Это первое. А второе – мы им позволили, мир им позволяет это делать", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил МАГАТЭ за миссию на Запорожскую АЭС, однако сказал, что международные партнеры делают недостаточно для того, чтобы остановить Россию.

"Я благодарен МАГАТЭ, они осуждают, они там были, миссия очень сработала, они очень смело туда приехали, но… Почему после слова "но" у нас три точки? Мы не знаем, чем все закончится. Потому что надо быть мощными, серьезными и сказать: "Демилитаризация атомной станции – не просто слова, а выход с той территории всех боевиков". Их там 500, вооруженных, со взрывчаткой, которые находятся внутри станции. Таких серьезных условий от МАГАТЭ, от партнеров, от Европы, от мира выход, иначе МАГАТЭ должен расторгнуть с Россией отношения, выбросить ее из той или иной международной организации.Такие шаги должны быть мощными.Мы имеем с вами дело с террористами.Мы не должны отвечать постоянно на какие-то условия.Мы сами должны показывать, что мир сильнее при любом террористе, и террорист должен выполнять наши условия", – подчеркнул он.

Также Зеленский прокомментировал угрозы собственного применения Россией ядерного оружия в войне против Украины.

"Что касается использования ядерного оружия, кроме атомной станции. Мы сейчас с вами сидим и постоянно слышим призывы, что Россия должна ударить по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина – член НАТО или нет. Это происходит сегодня в Европе, европейскому континенту Никому не позволено просто шантажировать как террорист Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решения, то ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там где ты находишься". Если ты так сделаешь, ты должен знать, что через секунду будет нанесен удар по принятию решений у тебя", – подытожил глава государства.

Как мир отреагирует на ядерный удар России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Эксглава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США. Россия в таком случае будет уничтожена, и это будет иметь негативные последствия для самого Путина.