Зеленский о ядерных угрозах Путина: "Он ждет, пока США станут менее стабильными"

Путину нужно это для подпитки нестабильности в США и Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор Владимир Путин продолжит угрожать применением ядерного оружия.

Об этом глава государства рассказал в интервью 60 минут.

“Я думаю, что Путин будет продолжать угрожать. Он ждет, пока Соединенные Штаты станут менее стабильными. Он считает, что это произойдет во время выборов в США. Он будет искать нестабильность в Европе и США. Он будет использовать риск использования ядерного оружия для подпитки нестабильности”, – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский поставил Путина в один ряд с COVID, раком и ВИЧ.

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