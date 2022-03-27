Украинские емергени трудящиеся трудятся на материнском hospitalе помещены в шерсть в Мариуполе / Associated Press

Зеленский о якобы "спасении" Путиным русскоязычных в Украине: "Именно эти города стерты с лица земли"

Зеленский о якобы "спасении" Путиным русскоязычных в Украине: "Именно эти города стерты с лица земли"

Русскоязычные семьи дважды были вынуждены покидать свои дома – 2014 и 2022 – через РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с российскими журналистами назвал сплошным враньем Владимира Путина о "спасении" русскоязычных в Украине. Именно русскоязычные города уничтожены армией РФ.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Смотрите, в 2014 году, когда это все началось, перевозила страна в Мариуполь (переселенцев из Донбасса – ред.), перевозили высшие учебные заведения, образовательные колледжи, школы были перевезены, спортивные секции перевезены, люди переезжали. Куда? Люди верили, как я вам сказал, что вот-вот закончится, и мы вернемся.Люди были в разных городах, близких к временно оккупированным.Представляете, что у них в двери "Град"... Они там (в Мариуполе — ред.) заблокированы, оттуда не уехать .

Так скажите мне, как можно относиться к истории, связанной с русской культурой или, в принципе, с русскими? Это очень сложный вопрос", – сказал Зеленский.

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