Зеленский — о жестоких боях на востоке Украины: "Это как Вторая мировая война"

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что на востоке идут очень тяжелые бои, как во время Второй мировой войны.

Об этом глава государства сообщил в интервью для британского издания The Economist.

"На Востоке у нас очень тяжелая ситуация. Это как Вторая мировая война. Так же в Бахмуте, в Соледаре, в районе Харькова, Кременной, Сватовом. Это настоящая война, огонь, обстрелы, ракеты, артиллерия, все", — сказал он.

А на освобожденных территориях, как заметил Зеленский, после пребывания "русского мира" нет ни элетроэнергии, ни воды, ни газа, ни коммуникаций. Оккупанты все разрушили и продолжают уничтожать после ухода.

"Далее — юг, в Приазовье, на оккупированных территориях, некоторые села в Запорожье. Ничего нет, ни электричества, ни воды, ничего. И в Херсоне так радуются, что мы приехали, а на том берегу Днепра из артиллерии бьют" по Херсону по тем, о ком вчера говорили, что "мы один народ. И в Киеве вы видите, что это не так опасно, но они начали использовать ракеты и иранские беспилотники", — добавил он.

Ситуация на фронте

В ближайшее время основные усилия России будут сосредоточены на выполнении стратегического задания по установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями Украины.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тыс. новых военных, которые снова попытаются атаковать Киев.

Во время выступления в Европейский Совет президент Украины Владимир Зеленский высказался, что следующие полгода войны станут решающими и потребуют больших усилий, чем в прошедшие времена.

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