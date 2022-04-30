Зеленский об эмбарго на российскую нефть: спонсорство военной террористической машины должно прекратиться

Зеленский об эмбарго на российскую нефть: спонсорство военной террористической машины должно прекратиться

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время должно быть принято решение о нефтяных ограничениях против РФ.

У России не должно быть никаких возможностей обойти ограничения.

Об этом Зеленский сказал в традиционном видеообращении 30 апреля.

"В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения из-за продажи так называемых нефтяных смесей. Если любая компания или государство будет помогать России торговать нефтью, она также должна получить санкции. Любое спонсорство в интересах российской военной террористической машины должно прекратиться", — отметил Зеленский.

Напомним, Европейский Союз разрабатывает шестой пакет санкций против России и рассматривает различные варианты ограничений против российской нефтяной отрасли, включая запрет на импорт отдельных нефтепродуктов и налогообложение импорта.

Санкции ЕС требуют консенсуса всех 27 стран. Некоторые из них, в частности, Германия и Венгрия, выступают против полного запрета на импорт нефти.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией