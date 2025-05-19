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- Война
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Зеленский об обмене пленных 1000 на 1000: "Есть вещи, на которые мы не пойдем"
Президент Зеленский заявил, что Украина работает над обменом военнопленных в формате 1000 на 1000, но не поддержит идею обмена детей на военных.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что продолжаются переговоры о масштабном обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", но подчеркнул, что дети не могут быть предметом торга.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции.
"Сегодня говорим об обмене военнопленных, могут рассматриваться - и с нашей стороны были сигналы - о политзаключенных и журналистах. Но менять детей на военных - мы не поддерживаем такой подход", - сказал Зеленский на брифинге.
Президент подчеркнул, что возвращение детей должно происходить безусловно.
"Это несправедливо и это вне закона, даже вне закона войны", - добавил он.
По словам Зеленского, вопросами обмена занимается специальная группа под руководством министра обороны Рустема Умерова совместно со Службой безопасности Украины и разведкой.
Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами рассматривает возможность проведения международной встречи по завершению войны.