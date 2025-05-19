Зеленский об обмене пленных 1000 на 1000: "Есть вещи, на которые мы не пойдем"

Президент Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что продолжаются переговоры о масштабном обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", но подчеркнул, что дети не могут быть предметом торга.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции.

"Сегодня говорим об обмене военнопленных, могут рассматриваться - и с нашей стороны были сигналы - о политзаключенных и журналистах. Но менять детей на военных - мы не поддерживаем такой подход", - сказал Зеленский на брифинге.

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Президент подчеркнул, что возвращение детей должно происходить безусловно.

"Это несправедливо и это вне закона, даже вне закона войны", - добавил он.

По словам Зеленского, вопросами обмена занимается специальная группа под руководством министра обороны Рустема Умерова совместно со Службой безопасности Украины и разведкой.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами рассматривает возможность проведения международной встречи по завершению войны.

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