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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Зеленский об обмене пленных 1000 на 1000: "Есть вещи, на которые мы не пойдем"

Президент Зеленский заявил, что Украина работает над обменом военнопленных в формате 1000 на 1000, но не поддержит идею обмена детей на военных.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что продолжаются переговоры о масштабном обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", но подчеркнул, что дети не могут быть предметом торга.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции.

"Сегодня говорим об обмене военнопленных, могут рассматриваться - и с нашей стороны были сигналы - о политзаключенных и журналистах. Но менять детей на военных - мы не поддерживаем такой подход", - сказал Зеленский на брифинге.

Президент подчеркнул, что возвращение детей должно происходить безусловно.

"Это несправедливо и это вне закона, даже вне закона войны", - добавил он.

По словам Зеленского, вопросами обмена занимается специальная группа под руководством министра обороны Рустема Умерова совместно со Службой безопасности Украины и разведкой.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами рассматривает возможность проведения международной встречи по завершению войны.

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