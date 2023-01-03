Зеленский об обстреле Дружковки: "Признание России, с чем она пришла на Донбасс"

Глава государства подчеркнул, что смерть на Донбассе не воцарится и РФ будет обязательно изгнана оттуда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение оккупантами ледовой арены в Дружковке является очередным признанием государства-террориста, с чем оно пришло на Донбасс.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 3 января.

"Вчера российские террористы разрушили ледовую арену в Дружковке Донецкой области. Ракетой. Эта ледовая арена — "Альтаир" — начала работать еще до войны, когда до прихода России у Донбасса была нормальная жизнь. Там тренировались дети. Работала детская спортивная школа. Проходили хоккейные соревнования. Там люди занимались спортом, праздновали и просто радовались жизни", – рассказал Зеленский.

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Он добавил, что на арене побывали многие жители Краматорска, Славянска, Константиновки, Бахмута, Покровска, Донецка, Торецка и других городов и сел Донбасса. В прошлом году она использовалась для сбора и распределения гуманитарной помощи.

"Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем оно пришло на Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор из Донбасса и других земель Украины", – подчеркнул президент.

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Напомним, в ночь на 3 января оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке на Донетчине. Была разрушена местная ледовая арена "Альтаир", а также повреждены здания МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек получил ранения. В последнее время арена работала как склад гуманитарной помощи.

Гендиректор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко рассказал, что "Альтаир" была открыта в 2013 году и стала "вторым домом" для клуба с 2014 года.

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