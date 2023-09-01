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Зеленский об освобождении от оккупантов Крыма: при каких условиях это может произойти

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Зеленский об освобождении от оккупантов Крыма: при каких условиях это может произойти

Крымский мост / Фото: ТСН.ua

Устойчивого мира не могу быть без полной деоккупации всех территорий Украины.

Деоккупировать Крым и изгнать из него российских захватчиков можно военным или дипломатическим путем. Но все это будет зависеть от поведения военных РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, без полной деоккупации Крыма, Донбасса и других территорий – в Украине и на европейском пространстве не может быть устойчивого мира. Как и все остальные цивилизованные страны — Киев никогда не признает российскую оккупацию.

"Вопрос освобождения Крыма можно решить по дипломатическому или военному пути. Российские войска должны оставить полуостров без дальнейшего давления, это сохранит жизнь", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации.

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Дата публикации
Просмотры
48
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