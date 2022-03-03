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Зеленский об отношениях с Израилем: "Я не чувствую, что он завернут в наш флаг"

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Зеленский об отношениях с Израилем: "Я не чувствую, что он завернут в наш флаг"

Офис Президента Украины

Президент сказал, что все это проверяется подобными острыми моментами в жизни, когда необходима сильная помощь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с руководством Израиля, у государств хорошие отношения, но "я не чувствую, что он завернут в наш флаг".

Об этом президент сказал в интервью ряду СМИ.

"Я разговаривал с руководством Израиля. Скажу вам откровенно, может, сейчас это будет немного обидно, но я считаю, что я должен это говорить. У нас неплохие отношения, очень неплохие, но вот все это проверяется подобными моментами в жизни, именно такими острыми, когда нужна сильная помощь. Я говорил с ним, у нас дипломатические отношения хорошие, но я не чувствую, что он завернут в наш флаг", – рассказал Зеленский.

Президент пообщался с представителями западных СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями западных СМИ.

Опубликован Офис Президента Украины Четверг, 3 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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