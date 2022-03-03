Зеленский об отношениях с Израилем: "Я не чувствую, что он завернут в наш флаг"

Зеленский об отношениях с Израилем: "Я не чувствую, что он завернут в наш флаг"

Президент сказал, что все это проверяется подобными острыми моментами в жизни, когда необходима сильная помощь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с руководством Израиля, у государств хорошие отношения, но "я не чувствую, что он завернут в наш флаг".

Об этом президент сказал в интервью ряду СМИ.

"Я разговаривал с руководством Израиля. Скажу вам откровенно, может, сейчас это будет немного обидно, но я считаю, что я должен это говорить. У нас неплохие отношения, очень неплохие, но вот все это проверяется подобными моментами в жизни, именно такими острыми, когда нужна сильная помощь. Я говорил с ним, у нас дипломатические отношения хорошие, но я не чувствую, что он завернут в наш флаг", – рассказал Зеленский.