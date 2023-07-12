Зеленский об отношениях с США и Германией: "Мы не обменяем какой-либо статус на какие-либо наши территории"

Президент Украины Владимир Зеленский не видит предательской позиции от президентов США и Германии.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции.

"Я уверен, что предательской позиции не будет от Байдена и Шольца, но при этом я должен сказать, что мы не обменяем какой-либо статус на какие-либо наши территории. Даже если это будет одна деревня, в которой живет один дед. Мы не отдадим наших территорий и никогда не будем менять какие-либо замороженный конфликт. Этого никогда не будет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Зеленский призвал страны НАТО присоединиться к пакету гарантий безопасности для Украины.

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