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"Были люди, сидевшие в комнате": Зеленский об ответственности во время войны

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Были люди, сидевшие в комнате": Зеленский об ответственности во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. ФОТО: сундуки с видео

К моменту российского вторжения большинства людей в управлении государством не было в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабной войны взял на себя все полномочия, поскольку "не видел большинство людей здесь ".

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Были люди, сидевшие в комнате. Больше людей в управлении государством не было", – заявил глава государства.

По его словам, речь идет не о местных властях.

"Кто-то куда-то ехал. Люди говорят, что по делам, по работе. Тогда все было очень просто. Мы делали то, что должны были делать", — подчеркнул Владимир Зеленский.

"Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину", – написал президент.

Напомним, что около десяти нардепов еще до полномасштабного нападения на Украину уехали и до сих пор не вернулись. Все они в основном являются представителями "Оппозиционной платформы – При жизни".

Секретарь СНБО Алексей Данилов поддержал позицию президента Зеленского об уместности лишения депутатских полномочий всех, кто любит шикарный отдых во время войны.

Недавно стало известно, что 22-летний сын народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук выехал из Украины под предлогом сопровождения отца с инвалидностью и не вернулся.

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Дата публикации
Просмотры
2041
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