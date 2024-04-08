Зеленский об ударах по Харькову: "Делаем все, чтобы дать городу больше защиты" (фото)

Глава государства отметил, что партнеры могут помочь с ПВО и с давлением на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делается все для повышения защиты Харькова от ежедневных российских ударов.
Об этом он написал в Сети 8 апреля.
"Харьков каждый день и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты", – указано в заявлении президента.
Он отметил, что партнеры Украины могут помочь ей по ПВО, с давлением на Россию.
"Я благодарю всех, кто уже помогает. Спасибо каждому и каждой, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время", — написал Зеленский.
Он добавил, что каждая громада Украины, которая сейчас помогает Харькову, все города, которые бок о бок с ним, каждый воин, защищающий страну, – все берегут ее.
Президент также выложил фото с последствиями атак по Харькову.
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Напомним, россияне в очередной раз устроили ракетный обстрел Харькова 7 апреля, в результате которого были раненые, зафиксированы повреждения жилищной инфраструктуры.
В тот же день Россия повторно атаковала Харьков: были попадания недалеко от центрального парка, под обстрелом в очередной раз оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как защитить небо Харькова?!
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