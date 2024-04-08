Зеленский об ударах по Харькову: "Делаем все, чтобы дать городу больше защиты" (фото)

Глава государства отметил, что партнеры могут помочь с ПВО и с давлением на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делается все для повышения защиты Харькова от ежедневных российских ударов.

Об этом он написал в Сети 8 апреля.

"Харьков каждый день и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты", – указано в заявлении президента.

Он отметил, что партнеры Украины могут помочь ей по ПВО, с давлением на Россию.

"Я благодарю всех, кто уже помогает. Спасибо каждому и каждой, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время", — написал Зеленский.

Он добавил, что каждая громада Украины, которая сейчас помогает Харькову, все города, которые бок о бок с ним, каждый воин, защищающий страну, – все берегут ее.

Президент также выложил фото с последствиями атак по Харькову.

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Последствия удара по гражданской городской застройке Харькова 6 апреля / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ударов по Харькову / Фото: Associated Press

Местные жители Харькова после очередной российской атаки по городу

Напомним, россияне в очередной раз устроили ракетный обстрел Харькова 7 апреля, в результате которого были раненые, зафиксированы повреждения жилищной инфраструктуры.

В тот же день Россия повторно атаковала Харьков: были попадания недалеко от центрального парка, под обстрелом в очередной раз оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как защитить небо Харькова?!

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