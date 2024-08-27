Зеленский сделал заявление после удара по Кривому Рогу и ночной атаки по Украине

В результате масштабной атаки по Украине ракетами и дронами в ночь на 27 августа, которые были направлены на Киев и область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкую область, погибли люди и произошли разрушения. Сейчас идет спасательная операция на местах попаданий и падений обломков.

Об этом говорилось в обращении президента Владимира Зеленского 27 августа.

Он заявил, что все службы привлечены, происходит разбор завалов и выразил соболезнования семьям погибших.

"К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших", — сказал президент.

Он проинформировал, что всего враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "Шахед", а также крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты.

"Обязательно ответим России на этот и все остальные удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", – добавил Зеленский.

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Напомним, 27 августа россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В отеле "Аврора", где находились на момент попадания многие люди, погибли мужчина и женщина. Также ранены. Одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в средней тяжести.

В Киеве, в Днепровском районе, обломки рухнули на лесопарковую зону. Там загорелась лесная подстилка на площади до 50 кв. м.

Обломки рухнули и в лесопарковой зоне Деснянского района. Там образовался пожар. Спасатели работают на месте. Информации о пострадавших в результате атаки нет.

Что касается Киевской области, то начальник ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в регионе работала ПВО. Тревога продолжалась более 8 часов.

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