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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Зеленский об ударе по полигону на Днепропетровщине: не первый такой случай

Зеленский назначил совещание с участием военного командования, чтобы обсудить удар РФ по учебному лагерю в Днепропетровской области.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по учебному лагерю в Днепропетровской области, в результате которого погибли 12 человек и еще 60 получили ранения.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 1 июня.

Он подчеркнул, что это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей.

«Я назначу совещание с участием в частности Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова по его возвращению после переговоров в Стамбуле. Чтобы со всем этим разобраться, все наши боевые ребята нужны на фронте в защите Украины. Каждую и каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты», — заверил Зеленский.

Напомним, что генерал Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками из-за удара по полигону на Днепропетровщине.

Кроме того, в мае российские войска нанесли удар по полигону в Сумской области — погибли шесть бойцов, еще более десяти ранены.

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Дата публикации
Количество просмотров
1410
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