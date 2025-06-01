Зеленский об ударе по полигону на Днепропетровщине: не первый такой случай

Президент Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по учебному лагерю в Днепропетровской области, в результате которого погибли 12 человек и еще 60 получили ранения.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 1 июня.

Он подчеркнул, что это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей.

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«Я назначу совещание с участием в частности Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова по его возвращению после переговоров в Стамбуле. Чтобы со всем этим разобраться, все наши боевые ребята нужны на фронте в защите Украины. Каждую и каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты», — заверил Зеленский.

Напомним, что генерал Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками из-за удара по полигону на Днепропетровщине.

Кроме того, в мае российские войска нанесли удар по полигону в Сумской области — погибли шесть бойцов, еще более десяти ранены.

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