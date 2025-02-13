Зеленский об увеличении армии: Украине нужно еще 100 тысяч западных военных

Президент также подчеркнул, что национальный бюджет имеет значительный дефицит, и вопрос финансирования армии критический.
Украина разработала план увеличения своей армии, предусматривающий привлечение европейского военного контингента. Президент Владимир Зеленский может представить этот план на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом он заявил в беседе с журналистами.
"Будем строить НАТО в Украине – тогда оружие от вас (от Запада), контингент от европейцев и американцев. Контингент не в 5 или 7 тысяч, как говорили. Я дал задачу военным посчитать, и нам нужно 100 тысяч человек", – заявил Зеленский.
По его словам, этот шаг необходим из-за роста численности российской армии. Кремль планирует увеличить свои войска на 150 тысяч в 2025 году, что требует ответной реакции со стороны Украины.
Президент также подчеркнул, что национальный бюджет имеет значительный дефицит, и вопрос финансирования армии критический.
"У нас дефицит в 40 миллиардов долларов, и все сегодня помогают нам. Это армия при 110 бригадах, 800+ тысячах людей. А если Россия увеличивает численность своих войск, нам нужно по меньшей мере в 1,5 раза больше людей. То есть еще плюс 15-20 миллиардов. Что дешевле НАТО или это?", — отметил Зеленский.
Также Владимир Зеленский сообщил, обсуждал ли с Трампом выборы в Украине. Он подчеркнул, что во время полномасштабной войны вопрос выборов не стоит на повестке дня.
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