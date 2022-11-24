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Зеленский обещает "весомые новости" относительно освобождения оккупированных территорий и гарантий безопасности для Украины

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
2 мин
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Зеленский обещает "весомые новости" относительно освобождения оккупированных территорий и гарантий безопасности для Украины

Фото: Офис президента Украины

После бегства российской армии с временно оккупированной территории Херсонщины государство-агрессор продолжает терроризировать обстрелами освобожденные громады области и город Херсон.

Украинские власти постоянно работают с западными партнерами ради того, чтобы защитить страну от любых российских эскалаций.

Об этом говорил в четверг, 24 ноября, президент Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения.

По его словам, только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут оградить украинцев от российского террора.

“Каждый день работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости”, — пообещал украинский лидер.

Зеленский отметил, что почти каждый час получает уведомления об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области.

“Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона. Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут – это терроризировать”, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что постоянный энергетический, артиллерийский и ракетный террор является следствием деградации России "при нынешних ее руководителей".

Зеленский на 24 ноября: блекаут и фронт

Зеленский на 24 ноября: блекаут и фронт

Напомним, российские войска обстреляли Херсон 17 раз в течение 24 ноября, в результате чего погиб человек, еще один человек получил ранения.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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