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Обмен пленными: Зеленский обнародовал фото
В рамках нового этапа обмена пленными домой вернули воинов из разных составляющих сил обороны и безопасности Украины, в частности, Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины.
Продолжается возвращение из плена украинских военнослужащих, о котором стороны договорились в Стамбуле.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 июня.
Он также предоставил фотографии с места прибытия экс-узников.
«Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт», — заявил президент.
По его словам, домой вернули воинов из разных составляющих сил обороны и безопасности Украины, а именно ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.
«Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта», — сообщил Зеленский.
Обмены должны продолжаться, отметил президент.
«Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждого, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает», — добавил он.
Напомним, во время переговоров в Стамбуле 2 июня российская сторона отвергла инициативу 30-дневного прекращения огня, зато предложила меморандум уже во время встречи.
В то же время произошел некоторый прогресс в обмене пленными.
Также Украина передала полностью верифицированный список депортированных РФ украинских детей.
Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что возвращение хотя бы части этих детей станет гуманитарным актом и подлинным тестом на готовность РФ к миру.
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