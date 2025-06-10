Обмен пленными: Зеленский обнародовал фото

Возвращение из русского плена тяжелораненых и раненых воинов 10 июня / © Владимир Зеленский

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Продолжается возвращение из плена украинских военнослужащих, о котором стороны договорились в Стамбуле.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 июня.

Он также предоставил фотографии с места прибытия экс-узников.

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Возвращение из плена украинских военнослужащих 10 июня / © Владимир Зеленский

«Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт», — заявил президент.

Возвращение из плена украинских военнослужащих 10 июня / © Владимир Зеленский

По его словам, домой вернули воинов из разных составляющих сил обороны и безопасности Украины, а именно ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.

Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

«Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта», — сообщил Зеленский.

Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

Обмены должны продолжаться, отметил президент.

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Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

«Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждого, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает», — добавил он.

Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

Напомним, во время переговоров в Стамбуле 2 июня российская сторона отвергла инициативу 30-дневного прекращения огня, зато предложила меморандум уже во время встречи.

© Владимир Зеленский

В то же время произошел некоторый прогресс в обмене пленными.

Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

Также Украина передала полностью верифицированный список депортированных РФ украинских детей.

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Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что возвращение хотя бы части этих детей станет гуманитарным актом и подлинным тестом на готовность РФ к миру.

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